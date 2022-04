Des tirs dans le métro de New York, dans l’arrondissement de Brooklyn, ont fait au moins 13 blessés mardi matin et des « engins explosifs non déclenchés » ont été retrouvés, a indiqué un porte-parole des pompiers à l’AFP.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue de Brooklyn, où se sont produit les faits. « A 8h27, la police a reçu un appel d’urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro » à Brooklyn, avait confirmé un peu plus tôt à l’AFP une porte-parole de la police de New York, qui a demandé au public d’éviter la zone.

The shooter was on the platform of 24th Street, when the doors of the metro train opened, he first fired a smoke bomb and then started shooting. The door then closed and the train reached 36th Street where the wounded came out.#NewYork #Shooting #Brooklyn #USA pic.twitter.com/XMWyIxHi5F

— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) April 12, 2022