Vidéo. Armes à feu aux États-Unis: le silence de 6 minutes d'Emma Gonzales

Samedi lors de la manifestation contre la libre circulation des armes à feu, Emma Gonzalez, une lycéenne rescapée des tirs à Parkland devenue l'un des fers de lance de ce mouvement anti-armes, a rendu un hommage bouleversant à ses camarades disparus.

Après avoir cité les noms des dix-sept victimes du lycée de Floride, elle a fixé la foule sans un mot pendant plus de 6 minutes, le temps qu’a duré la tuerie de Parkland. Et elle a conclu : «Marchez pour vos vies avant que ce soit le boulot de quelqu’un d’autre !»

Voici ci-dessous la vidéo du discours d'Emma Gonzales (en anglais) diffusée par NBC news :

WATCH: Emma Gonzalez names the murdered Parkland victims and observes several minutes of silence in a 6-minute, 20-second speech that covered the same time it took the gunman to kill 17 people in her high school:

"Fight for your lives before it's someone else's job." pic.twitter.com/OrTfuTdSNn

— NBC News (@NBCNews) 24 mars 2018