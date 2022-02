Le garçon de cinq ans coincé depuis mardi dans un profond puits asséché dans le sud-est de l’Afghanistan est décédé, ont annoncé vendredi plusieurs responsables talibans.

L’enfant, prénommé Haidar, « nous a quittés à jamais », a twitté Anas Haqqani, haut conseiller auprès du ministère de l’Intérieur. « C’est un nouveau jour de deuil et de chagrin pour notre pays », a-t-il ajouté.

Haidar « n’est plus avec nous », a confirmé, également sur Twitter, Abdullah Azzam, secrétaire du vice-Premier ministre, Abdul Ghani Baradar.

“We belong to Allah and to Him we return”

Les secouristes ont atteint vendredi matin l’enfant, qui avait glissé au fond de ce puits en terre dans le village de Shokak, situé dans la province de Zabul, à environ 400 km au sud-ouest de la capitale Kaboul. Il était encore vivant à leur arrivée à ses côtés, mais sa situation n’était « pas bonne » et il devait « être soigné sur place », avait auparavant indiqué Ahmadullah Wasiq, un porte-parole adjoint du gouvernement taliban.

#Haidar is still stuck. These rescuers are still trying to save him deep in the night. Please pray for #Haidar! #SaveHaidar #حيدري_وژغورئ pic.twitter.com/CQtPBya85R

