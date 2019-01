Venezuela: Etats-Unis et Brésil reconnaissent Guaido comme président par intérim

Les Etats-Unis, le Brésil et de nombreux autres pays d'Amérique ont annoncé mercredi qu'ils reconnaissaient l'opposant Juan Guaido, chef du Parlement vénézuélien contrôlé par l'opposition, comme président par intérim.

Juan Guaido s'est auto-proclamé "président en exercice" du pays devant des milliers de partisans à Caracas qui manifestaient contre le chef de l'Etat vénézuélien, Nicolas Maduro, dont le deuxième mandat est contesté et non reconnu par une bonne partie de la communauté internationale.

Le président américain Donald Trump a été le premier à réagir, affirmant notamment que "le peuple du Venezuela a courageusement parlé contre Maduro et son régime, et exigé la liberté et l'Etat de droit".

Brasilia lui a rapidement emboîté le pas. "Le Brésil reconnaît Juan Guaido comme président en exercice du Venezuela. Le Brésil soutiendra politiquement et économiquement le processus de transition pour que la démocratie et la paix sociale reviennent au Venezuela", a indiqué le ministère des Affaires étrangères du plus grand pays d'Amérique Latine.

Depuis Davos, où il participe au Forum économique mondial, le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, critique féroce du gouvernement de gauche de Nicolas Maduro, qu'il qualifie de "dictature", a reproduit ce communiqué sur Twitter, en anglais et en portugais.

Lire aussi: Venezuela: 27 militaires arrêtés pour s'être soulevés contre Maduro

Le président colombien Fernando Duque, lui aussi présent à Davos, a affirmé pour sa part que son pays "reconnaît Juan Guaido comme président du Venezuela et suit le processus de transition vers la démocratie pour que le peuple vénézuélien se libère de la dictature".

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, qui participait également au Forum économique en Suisse, a souligné qu'il s'agissait d'un "jour important pour le Venezuela".

"Nous reconnaissons et soutenons pleinement la présidence par intérim du Venezuela assumée par le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, en accord avec la constitution vénézuélienne", a-t-elle déclaré.

Le président argentin Mauricio Macri a dit, sur Twitter, espérer que "la décision de l'Assemblée nationale et de son président entraîne le rétablissement de la démocratie à travers des élections libres et transparentes".

Le Chili et le Paraguay ont également reconnu le chef de l'opposition vénézuélien comme président par intérim.

Le Mexique a en revanche mantenu son soutien au gouvernement de Nicolas Maduro. "Nous reconnaissons les autorités élues selon la constitution vénézuélienne" a indiqué à l'AFP Jésus Ramirez, porte-parole du président de gauche mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador.