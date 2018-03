USA: Trump écarte le directeur adjoint du FBI

Andrew McCabe, qui avait quitté en janvier ses fonctions de directeur adjoint du FBI mais restait un employé de la police fédérale américaine, a été limogé vendredi par le ministère de la Justice, à quelques jours de sa retraite.

Le ministère a annoncé qu'une enquête interne avait établi que McCabe avait fait des révélations non autorisées aux médias et n'avait pas été complètement honnête "en de multiples occasions" dans le cadre de l'enquête menée par l'inspecteur général du ministère de la Justice.

"Le FBI attend de chacun de ses employés qu'il adhère aux normes les plus hautes d'honnêteté, d'intégrité et de responsabilité", a déclaré dans un communiqué le ministre de la Justice Jeff Sessions. La décision de limoger McCabe a été prise "après une enquête complète et équitable", a dit Sessions.

Le président Donald Trump a rapidement salué sur Twitter le limogeage de McCabe, qu'il avait depuis des mois dans son collimateur. "Andrew McCabe VIRÉ, un grand jour pour les hommes et les femmes du FBI qui travaillent dur - Un grand jour pour la démocratie", a écrit Trump.