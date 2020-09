USA: Pfizer espère distribuer son vaccin contre le Covid-19 avant la fin d’année

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être distribué aux Américains avant la fin de l’année s’il s’avère sûr et efficace, a déclaré dimanche son PDG, Albert Bourla.

Le fabricant de médicaments devrait savoir si son vaccin sera approuvée par la Federal Drug Agency (FDA) d’ici fin octobre, a déclaré Bourla lors d’un passage sur la chaîne CBS. Si la FDA approuve le vaccin, la société est prête à distribuer « des centaines de milliers de doses », a-t-il affirmé.

Le PDG de Pfizer a révélé que la société avait déjà investi 1,5 milliard de dollars pour le développement du vaccin potentiel, notant que si le vaccin ne fonctionnait pas, ce serait financièrement « pénible » pour l’entreprise.

« En fin de compte, ce n’est que de l’argent. Mais cela ne brisera pas l’entreprise, même si cela va être douloureux », a-t-il dit.

Le géant pharmaceutique américain travaille aux côtés du fabricant de médicaments allemand BioNTech. En juillet, le gouvernement américain a annoncé qu’il paierait aux entreprises 1,95 milliard de dollars pour produire et livrer 100 millions de doses de leur vaccin s’il s’avère sûr et efficace. L’accord a été signé dans le cadre de l’opération Warp Speed, l’effort de l’administration Trump pour accélérer le développement et la production de vaccins et de traitements pour lutter contre le coronavirus.