La Cour suprême des Etats-Unis a infligé un revers vendredi à trois musulmans, qui accusent la police fédérale de les avoir espionnés à cause de leur religion après les attentats du 11-Septembre, sans mettre de point final au dossier.

La haute juridiction a estimé à l’unanimité que le gouvernement avait bien le droit d’invoquer le secret d’Etat pour refuser de livrer des informations au tribunal chargé d’étudier la plainte des trois hommes.

Cet arrêt, à la portée limitée à un point très technique, annule une décision prise par une cour d’appel en 2019 et lui renvoie le dossier pour qu’elle poursuive l’examen de l’affaire.

« C’est un signal dangereux pour la liberté de religion et la responsabilité du gouvernement », a tweeté la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU qui représente les plaignants. « Mais nous ne sommes pas au bout du chemin » et « nous allons continuer à nous battre », a-t-elle ajouté.

The Supreme Court just ruled in our case, FBI v. Fazaga, that the FBI can seek to hide its discriminatory and harmful surveillance of Muslim American communities under the guise of “state secrets.”

This is a dangerous sign for religious freedom and government accountability.

— ACLU (@ACLU) March 4, 2022