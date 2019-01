Une Marocaine se voit refuser la nationalité espagnole faute "d'intégration"

Résidant à Ceuta depuis 2009 et marié à un Espagnol, une Marocaine s'est vue refuser la nationalité espagnole par le tribunal national. Les motifs avancés sont "la non justification d'un niveau de diplôme suffisant" et "une connaissance pauvre et superficielle" de la langue, ainsi que de la géographie, des institutions et des coutumes espagnoles.

C'est le quotidien El Faro de Ceuta qui relate l'affaire dans sa livraison du 5 janvier 2019. La jeune femme de 36 ans avait déjà formé un recours contre une précédente résolution du ministère de la justice lui attribuant de "graves lacunes en matière d'intégration".

La requérante est demandeuse d'emploi et mère d'enfants scolarisés en Espagne, témoignant de son implication au sein du pays ibérique. "La requérante s'exprime difficilement en espagnol (...) et n'a pas répondu avec la rigueur minimum requise aux questions les plus élémentaires posées à l'examen", déclare le tribunal qui juge "difficile de considérer l'intégration sociale" de la jeune femme.

Il ajoute que cet examen est "à la portée de toute personne impliquée dans le pays, ne serait-ce que par la consultation des médias et ce résultat dénote d'une ignorance inacceptable".

Le juge reproche à la requérante de ne pas connaître les droits et les devoirs des Espagnols, de présenter des failles importantes dans la connaissance de la culture et de l'histoire espagnoles. "Elle sait qui est Miguel de Cervantès et Don Quichotte, mais elle a une approche très élémentaire des institutions", constate le tribunal. La jeune femme pourra faire appel.