Hamza Taouzzale a été élu maire de la ville de Westminster, à seulement 22 ans. Il est le premier musulman à occuper un tel poste, se réjouit le Parti travailliste, auquel il est affilié.

Le conseil municipal de Westminster a approuvé récemment la nomination de Hamza Taouzzale au poste de maire de la ville. D’origine marocaine, Taouzzale est né et a grandi à Westminster. Il est le premier musulman à occuper un tel poste, selon la page officielle de la municipalité.

Député du quartier Queen’s Park, Hamza Taouzzale, âgé de seulement 22 ans, a été choisi après la victoire du Parti travailliste aux élections locales, poursuit la même source.

🗳️ Westminster City Council is to vote in its first Muslim and BAME Lord Mayor, Councillor @Hamza_Taouzzale.

🥇 He’ll also be our youngest Lord Mayor at 22 years old.

Read about Cllr Taouzzale, member for Queen’s Park ward 👇https://t.co/XO3gG1cW3e pic.twitter.com/k4aA3IngJ1

— Westminster City Council (@CityWestminster) May 12, 2022