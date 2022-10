Un essai nucléaire de la Corée du Nord, qui apparait probable dans les prochaines semaines, « changerait la donne » dans la région et recevrait une « réponse » des Etats-Unis, ont indiqué vendredi à Honolulu plusieurs hauts responsables du commandement américain pour l’Asie-Pacifique.

La Corée du Nord a procédé à quatre tests de missiles balistiques en une semaine, et se prépare vraisemblablement à conduire un essai nucléaire après le prochain congrès du Parti communiste chinois qui débute le 16 octobre, a indiqué à quelques journalistes un responsable du commandement Indo-Pacifique (IndoPacom).

« Je pense que la possibilité d’un test est plus probable une ou deux semaines après le congrès », a précisé ce responsable ayant requis l’anonymat.

Son estimation rejoint celle des services de renseignement sud-coréens, pour lesquels cet essai nucléaire, qui serait le premier depuis 2017, pourrait avoir lieu entre le 16 octobre et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis le 7 novembre.

Tout en soulignant qu’aucun lien n’a été établi entre les récents tests balistiques de Pyongyang et la possibilité d’un test nucléaire, le chef de la flotte américaine dans la région, l’amiral Sam Paparo, a reconnu que ce serait « un sujet d’inquiétude très profonde ».

« Ce serait très inquiétant, il y aurait une réponse », a-t-il ajouté.

« Cette réponse se ferait en consultation étroite avec notre allié sud-coréen et serait conforme à notre doctrine de dissuasion intégrée: elle incorporerait tous les instruments de pouvoir des Etats-Unis », diplomatique, militaire et économique, a-t-il ajouté.

– Vision « inhabituelle » –

Pour le chef des forces aériennes dans la région, le général Ken Wilsbach, l’idée que la Corée du Nord dispose d’une arme nucléaire est d’autant plus inquiétante que, contrairement à d’autres puissances nucléaires, le régime de Pyongyang ne considère pas ce genre d’armement comme un outil de dissuasion destiné à ne jamais être utilisé.

« Ils ont menacé d’utiliser ces armes contre leurs voisins et même les Etats-Unis. Et c’est inhabituel », a-t-il remarqué. « Les autres pays qui ont ces armes ne parlent pas comme ça et cela devrait inquiéter tout le monde ».

Un essai nucléaire nord-coréen « changerait indubitablement la donne » dans la région, a ajouté le général Wilsbach. « Ce serait une source d’inquiétude pour de nombreux pays. Je pense que ça inquièterait même la Chine et la Russie ».

Sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes d’armement, la Corée du Nord a adopté début septembre une nouvelle doctrine proclamant qu’elle ne renoncerait jamais à l’arme nucléaire.

Le régime nord-coréen a testé des bombes atomiques à six reprises depuis 2006. Le dernier essai nucléaire en date, et le plus puissant, est survenu en 2017, d’une puissance estimée à 250 kilotonnes. Pyongyang a évoqué une bombe à hydrogène.

Des images satellites ont montré ces derniers mois des signes d’activité dans un tunnel du site d’essais nucléaires de Punggye-ri.

Pyongyang avait assuré avoir démoli ce site en 2018 avant un sommet historique entre Kim Jong Un et le président américain de l’époque Donald Trump, début d’une brève phase de dialogue.

Face à la rhétorique guerrière de Pyongyang, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont repris leurs exercices conjoints, suspendus depuis 2018 en raison du Covid-19 et d’un réchauffement diplomatique, désormais terminé, entre Séoul et Pyongyang.

La vice-présidente américaine Kamala Harris s’est rendue cette semaine à Séoul et a visité la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corée, lors d’un voyage visant à souligner l’engagement « inébranlable » de Washington à défendre la Corée du Sud contre le Nord.

Washington est le principal allié de Séoul en matière de sécurité, avec environ 28.500 de ses soldats stationnés en Corée du Sud.