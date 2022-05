Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a nommé le diplomate marocain Ahmed Rachid Khattabi, secrétaire général adjoint chargé du département des médias et de la communication, à la tête de la mission de la Ligue qui observera les élections législatives au Liban, prévues le 15 mai courant.

Dans le cadre de sa mission, la délégation de la Ligue arabe tiendra une série de réunions avec les autorités concernées par la préparation et l’organisation des élections législatives, notamment l’Autorité de supervision des élections, le Conseil constitutionnel, le ministère de l’Intérieur et des Communes, le ministère des Affaires étrangères et la société civile, indique la Ligue arabe dans un communiqué.

Selon le communiqué, un programme de répartition géographique a été mis en place pour les membres de la mission dans les différents gouvernorats du Liban afin d’observer le déroulement des opérations de vote, de dépouillement et de triage ainsi que l’ambiance des élections dans un certain nombre de centres électoraux conformément aux règles et exigences en vigueur dans le cadre de la Ligue des États arabes : engagement d’intégrité, crédibilité et devoir d’impartialité.

Les électeurs libanais se rendront dimanche prochain aux urnes pour élire un nouveau parlement, le premier depuis le déclenchement de la crise économique et financière que traverse actuellement le pays. Un total de 718 listes réparties dans 15 circonscriptions sont en lice pour la désignation de 128 députés.

Ces élections se déroulent en l’absence de la principale composante politique sunnite, après l’annonce par l’ancien Premier ministre Saad Hariri de sa réticence à se présenter aux élections.