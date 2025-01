Takeshi Ebisawa © PHOTO DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE DES ÉTATS-UNIS PAR THE NEW YORK TIMES

Un membre de la pègre japonaise, Takeshi Ebisawa, a plaidé coupable mercredi à New York de trafic de matériel nucléaire provenant de Birmanie, qu’il aurait cherché à revendre pour financer un trafic d’armes et de drogues, ont annoncé les autorités judiciaires américaines.

Le chef yakuza, Takeshi Ebisawa, et un co-accusé thaïlandais, Somphop Singhasiri, avaient déjà été inculpés en avril 2022 pour trafic de stupéfiants et d’armes à feu, et tous deux avaient été placés en détention provisoire.

En février 2024, le Japonais a également été accusé de conspirer pour vendre des matières nucléaires à usage militaire et des produits stupéfiants tels que de l’héroïne et de la méthamphétamine en provenance de Birmanie, et pour acheter des armes militaires, dont des missiles sol-air, au profit d’un groupe d’insurgés armés.

« Comme il l’a admis aujourd’hui devant le tribunal fédéral, Takeshi Ebisawa a, sans aucun scrupule, fait sortir de Birmanie du matériel nucléaire, notamment du plutonium de qualité militaire », a déclaré le procureur fédéral Edward Kim.

« Dans le même temps, il a expédié des quantités massives d’héroïne et de méthamphétamine aux États-Unis en échange d’armes lourdes telles que des missiles sol-air destinés à être utilisés sur les champs de bataille en Birmanie », a-t-il ajouté.

Le chef yakuza avait agi en collaboration avec des agents de la DEA (l’Agence antidrogue américaine), infiltrés et sous couverture.

Sa sentence sera déterminée ultérieurement, ont précisé les procureurs.