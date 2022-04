Les Etats-Unis et leurs alliés veulent annoncer « cette semaine » de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, tandis que l’Ukraine recevra plus d’assistance militaire, a annoncé lundi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Et ce alors que, selon lui, la Russie a changé de stratégie militaire et va désormais « concentrer son offensive » en particulier sur l’est de l’Ukraine.

Le haut conseiller du président américain a indiqué que les discussions entre Occidentaux à l’heure actuelle portaient notamment sur de possibles mesures « en lien avec l’énergie », sujet très sensible pour les Européens, qui sont très dépendants du gaz russe.

Jake Sullivan a insisté sur la recherche de « consensus » avec l’Union européenne, qui de son côté discute en « urgence » de nouvelles sanctions contre Moscou.

Il a par ailleurs promis « d’autres annonces d’assistance militaire supplémentaire dans les prochains jours » pour l’Ukraine, sans plus de précisions, notant que les équipements destinés à l’armée ukrainienne pouvaient provenir des Etats-Unis eux-mêmes ou être acheminés depuis d’autres pays.

Le conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden a par ailleurs assuré que la Russie « est en train de repositionner ses forces pour concentrer son offensive sur l’est et des parties du sud de l’Ukraine ».

« La Russie a essayé de soumettre toute l’Ukraine et a échoué », a-t-il jugé, estimant que cette nouvelle phase de l’offensive militaire russe « pourrait durer des mois ou plus ».

Jake Sullivan a toutefois précisé que, selon Washington, « Moscou va continuer les frappes aériennes et les tirs de missiles sur le reste du pays pour causer des dégâts militaires et économiques et aussi, clairement, pour semer la terreur ».

Comme le président américain Joe Biden il y a quelques heures, il a appelé à enquêter sur des « crimes de guerre » de la Russie en Ukraine.

Il a indiqué que la Cour pénale internationale – dont les Etats-Unis ne font pas partie – était « l’un des lieux » où des crimes de guerre avaient été jugés mais a estimé qu’il existait aussi « d’autres mécanismes. »

Jake Sullivan a par ailleurs déclaré: « Nous avons vu des atrocités, nous avons vu des crimes de guerre, nous n’avons pas vu jusqu’ici un niveau d’attaque de la vie du peuple ukrainien qui atteigne le niveau du génocide. Mais c’est quelque chose que nous continuons à surveiller. »