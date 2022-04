L’UE a averti vendredi Pékin que tout soutien à Moscou pour contourner les sanctions occidentales « ternira gravement la réputation » de la Chine et nuira à ses relations économiques avec l’Europe, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

« Nous avons indiqué clairement que la Chine ne devait, au moins, ne pas interférer dans les sanctions » prises contre Moscou après l’invasion de l’Ukraine, à défaut de les soutenir, a-t-elle déclaré au côté du président du Conseil européen Charles Michel, à l’issue d’un sommet en visioconférence des deux dirigeants avec le président chinois Xi Jinping.

« Aucun citoyen européen ne comprendrait un soutien à Moscou, qui renforcerait ses capacités à poursuivre la guerre. Cela ternirait gravement la réputation de la Chine en Europe », a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse, rappelant que les entreprises « regardent comment les pays se positionnent » face au conflit ukrainien.

L’attitude de Pékin « est une question de confiance, de fiabilité, et bien entendu touche aux décisions d’investissements à long terme », a-t-elle averti, alors que la Chine se refuse à condamner l’invasion de l’Ukraine, saluant son amitié « solide comme un roc » avec Moscou.

« Nous espérons bien que la Chine prend en considération l’importance de son image internationale et l’importance de la relation économique entre la Chine et l’UE », a renchéri Charles Michel, sans autres précisions.

Les Européens et la Chine sont interdépendants: l’UE absorbe 15% des exportations du géant asiatique, qui lui fournit biens manufacturés et composants cruciaux. La Chine représente 10% des exportations des Vingt-Sept, un marché-clé pour les industriels européens, en particulier allemands.

De son côté, Xi Jinping « a espéré que l’UE pourra se forger sa propre perception de la Chine et poursuivre de façon autonome sa propre politique à l’égard » de Pékin, selon un compte-rendu diffusé dans la presse d’Etat chinoise.

Pour le régime communiste, les Européens se sont laissé entraîner dans un conflit dont Washington serait l’instigateur. Ultra-dépendante du gaz russe, « l’Europe s’est peut-être tirée une balle dans le pied en se joignant aux sanctions américaines », prévenait jeudi le quotidien nationaliste Global Times.

La Chine et l’UE, « en tant que deux grandes puissances, grands marchés et civilisations majeures doivent jouer un rôle constructif sur les grandes questions liées à la paix et au développement dans le monde, et apporter des facteurs de stabilisation à un monde turbulent », a ajouté Xi Jinping vendredi, selon le compte-rendu chinois, lequel mentionne seulement au passage « la crise en Ukraine ».