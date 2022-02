La France entrevoit un « espoir diplomatique » dans la crise ukrainienne après que les présidents américain et russe aient accepté le principe d’une rencontre proposée par le président Emmanuel Macron, a déclaré lundi le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune.

« Il y a une réalité de terrain, une tension sur le terrain avec une présence militaire russe qui reste extrêmement forte aux portes de l’Ukraine, avec au long du week-end toute une série de ruptures du cessez-le-feu dans le Donbass sur la ligne de front, et puis en même temps un espoir diplomatique qui a été reconstruit », a affirmé le responsable dans des déclarations relayées par les médias du pays.

Il faut rester « extrêmement prudent », a souligné Clément Beaune. Mais « s’il y a une chance encore d’éviter la guerre, d’éviter l’embrasement, de construire une solution politique, diplomatique, il faut la saisir », a-t-il ajouté.

Lire aussi. Biden prêt à rencontrer Poutine «à tout moment» pour éviter une guerre

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont « accepté le principe » de se rencontrer lors d’un sommet, proposé par leur homologue français Emmanuel Macron et qui « ne pourra se tenir que si la Russie n’envahit pas l’Ukraine », a annoncé l’Elysée dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce sommet serait ensuite élargi à « toutes les parties prenantes » et porterait sur « la sécurité et la stabilité stratégique en Europe », a précisé la présidence française, ajoutant qu’il commencera à être préparé dès jeudi entre les Etats-Unis et la Russie.