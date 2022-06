Lire aussi. Vidéos. Un étudiant marocain, accusé d’avoir combattu pour l’Ukraine, risque la peine de mort

Les deux ministres ont « discuté des efforts pour sécuriser la libération des prisonniers de guerre retenus par les pro-russes. Le jugement à leur encontre est une infraction flagrante à la convention de Genève », a tweeté Mme Truss.

Le député et ancien ministre conservateur Robert Jenrick, qui représente la circonscription de M. Aslin, a appelé le Foreign Office à convoquer l’ambassadeur russe au Royaume-Uni.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.

The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6

— Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022