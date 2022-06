Le nombre de demandes d’asile auprès des pays européens est reparti à la hausse depuis 2021, sans compter les 3,4 millions de réfugiés d’Ukraine qui bénéficient d’un statut à part, selon un rapport de l’Agence européenne pour l’asile publié ce mardi.

« Il a eu trois principaux moteurs pour ces chiffres en hausse : l’instrumentalisation des migrants par le régime bélarusse, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan à l’été dernier et bien sûr, la guerre en Ukraine », a expliqué la directrice générale de l’agence, Nina Gregori, en présentant le rapport annuel.

Quelque 648.000 demandes d’asile ont été déposées en 2021 auprès des pays de l’UE, Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein, ce qui représente une hausse d’un tiers sur un an et un niveau comparable à celui de 2018, avant la pandémie de Covid-19 durant laquelle les demandes ont chuté.

Les Syriens ont représenté la première nationalité (117.000 demandes), suivis des Afghans (102.000), des Irakiens (30.000), des Pakistanais et des Turcs (25.000 chacun) et des Bangladais (20.000).

L’offensive déclenchée par la Russie en Ukraine le 24 février dernier a provoqué une vague de réfugiés sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a poussé l’UE à leur octroyer un statut inédit et automatique. Cette « protection temporaire » leur permet d’avoir accès à un logement, au marché du travail, au système scolaire pendant une période d’un an renouvelable.

Quelque 3,4 millions de réfugiés d’Ukraine –des femmes pour plus des deux tiers– ont été enregistrés comme bénéficiaires de ce statut dans l’UE au 9 juin, selon l’EUAA.

L’octroi de ce statut a permis que les systèmes d’asile des Etats membres ne soient pas débordés par l’examen de millions de demandes soudaines, souligne Mme Gregori, interrogée par l’AFP.

« Cette approche à deux voies aide aussi d’une certaine manière les gens qui demandent l’asile en Europe », fait valoir la responsable, alors que le régime accordé aux Ukrainiens a suscité des accusations de « deux poids deux mesures » entre réfugiés.

Quelque 22.300 Ukrainiens ont toutefois déposé une demande d’asile. Il peut s’agir de gens qui se trouvaient dans l’UE avant le début de la guerre et ne sont pas éligibles à la protection temporaire, selon Mme Gregori.

En mars, les Ukrainiens représentaient la première nationalité de demandeurs d’asile, devant les Afghans et les Syriens. Ce même mois, les demandes déposées par des Russes (1.400) ont doublé par rapport à février.

En 2021, le pays ayant reçu le plus de demandes d’asile est l’Allemagne (191.000), devant la France (121.000), l’Espagne (65.000), l’Italie (53.000). Les candidats à l’asile étaient à 70% des hommes. Le taux de reconnaissance du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire était de 34%. Ce taux est le plus haut pour les Erythréens (81%) et le plus faible pour les Géorgiens (3%).