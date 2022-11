La compagnie américaine Twitter Inc, désormais dirigée par le milliardaire Elon Musk, vient d’annuler une politique qui visait à lutter contre la désinformation liée au Covid-19 sur la plate-forme, rapporte mardi la chaîne d’information CNN.

« À compter du 23 novembre 2022, Twitter n’applique plus la politique d’information trompeuse Covid-19 », selon une mise à jour publiée sur la page du blog du réseau social, relayée par le média US.

En 2020, Twitter avait élaboré un vaste ensemble de règles visant à interdire la « désinformation nuisible » sur le virus et ses vaccins. Entre janvier 2020 et septembre 2022, le réseau social a suspendu plus de 11.000 comptes pour avoir enfreint les règles de désinformation sur le Covid et supprimé près de 100.000 éléments de contenu contraire à la politique en vigueur, selon les statistiques publiées par le réseau.

Lire aussi. Twitter: Les comptes suspendus seront rétablis « la semaine prochaine » (Musk)

La politique a été alors saluée par les professionnels de la santé. Dans un avis aux plateformes technologiques, l’administrateur de la santé publique aux Etats-Unis, le Dr Vivek Murthy, a cité les règles de Twitter comme un exemple de ce que les entreprises devraient faire pour lutter contre la désinformation.

Des observateurs estiment que la nouvelle décision de Twitter risque de favoriser une augmentation des fake news sur le virus mortel alors même que les cas augmentent en Chine et dans certaines parties du monde.

Cette décision intervient également dans un contexte d’inquiétude quant à la capacité de Twitter à lutter contre la désinformation, après que le nouveau patron Elon Musk ait licencié environ la moitié de son personnel, y compris les personnes en charge de la modération du contenu.