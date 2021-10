La haute autorité de l’audiovisuel tunisien (Haica) a annoncé mercredi la fermeture de la chaîne de télévision privée Nessma TV fondée par l’homme d’affaires et ancien candidat à la présidentielle Nabil Karoui, actuellement en détention en Algérie pour entrée illégale.

La Haica a indiqué dans un communiqué avoir fait saisir « les équipements de diffusion » de Nessma TV qui émet ses programmes sans licence. « Malgré les multiples correspondances et réunions, cette chaîne a continué à exercer ses activités d’une façon illégale. »

L’instance a expliqué aussi cette fermeture par « des suspicions de corruption financière et administrative » et la supervision de cette chaîne par le chef d’un parti politique « ce qui a influencé le contenu de ses émissions ».

Les équipements de cette chaîne ont été déjà saisis en avril 2019 à la suite d’une décision de la Haica pour les mêmes raisons.

Nabil Karoui, candidat à la présidentielle en 2019, est également le chef du parti Qalb Tounes, allié au mouvement d’inspiration islamiste Ennahdha, bête noire du président Kais Saied.

Lire aussi: Tunisie: arrestation de l’ex-candidat à la présidentielle Karoui

Il a été arrêté début septembre en Algérie avec son frère, Ghazi Karoui. Les deux hommes ont été placés en détention pour notamment « entrée illégale ».

Depuis 2017, Nabil Karoui est poursuivi par la justice tunisienne pour une affaire de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Il avait été emprisonné pendant plus d’un mois en 2019 et avait été placé ensuite en détention provisoire de décembre 2020 à juin 2021.

M. Karoui, dont le programme pour la présidentielle était axé sur l’anti-islamisme et la lutte contre la pauvreté, a été largement battu par M. Saied.

Après le coup de force du président Saied, le 25 juillet, plusieurs médias locaux ont évoqué une « fuite » de M. Karoui à l’étranger avant son arrestation en Algérie.