Tunis annonce la reprise des vols d’Emirates, suspendus après une controverse

La Tunisie a annoncé, dans la soirée du 4 janvier, la reprise des vols de la compagnie Emirates vers son territoire, suspendus depuis fin décembre suite à une vive controverse autour d’une mesure ciblant les Tunisiennes.

Le ministère tunisien du Transport a annoncé que «la reprise des vols de la compagnie Emirates de et vers Tunis suite à la levée des mesures d’interdiction contre les citoyennes tunisiennes et après des contacts avec les Émirats à différents niveaux». Et de rajouter qu’un accord a été trouvé pour que la compagnie émiratie «s’engage à respecter le droit et les accords internationaux».

Fin décembre, un scandale avait éclaté en Tunisie lorsque les Tunisiennes, quel que soit leur âge, avaient été provisoirement empêchées d’embarquer sur des vols pour les Émirats arabes unis, sans qu’aucune explication ne leur soit fournie.

Selon des témoignages de passagères diffusés par les médias tunisiens, les employés de la compagnie Emirates leur avaient seulement dit que les porteuses d’un passeport tunisien n’étaient pas autorisées à se rendre aux Emirats, même pour une correspondance. Les hommes, eux, avaient été invités à embarquer.

Pendant quelques jours, les voyageuses tunisiennes avaient été bloquées pendant plusieurs heures avant que les autorités tunisiennes n’interviennent pour qu’elles puissent embarquer au final.

En réaction, Tunis a annoncé le 24 décembre avoir décidé de suspendre les vols d’Emirates. Les autorités émiraties ont évoqué des questions de «sécurité», sans aucun autre détail.

La présidence tunisienne, elle, a affirmé que la mesure prise par les Émirats à l’encontre des voyageuses tunisiennes était due à la crainte d’un attentat pouvant être commis par des femmes titulaires d’un passeport tunisien.

Les relations entre les Émirats et la Tunisie se sont détériorées après la révolution de 2011 et, notamment, le passage au pouvoir du parti islamiste Ennahdha (fin 2011-début 2014), qui entretient des relations étroites avec le Qatar. Une crise diplomatique oppose depuis six mois Doha aux Émirats et à l’Arabie saoudite.