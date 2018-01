Quand Trump se qualifie de "génie très stable" mentalement

Le président américain dont les aptitudes mentales ont été remises en question dans un livre publié vendredi a vanté ses facultés intellectuelles samedi dans une salve de tweets.

Donald Trump s'est décrit samedi comme un «génie très équilibré» au lendemain de la publication d'un livre très critique sur sa première année à la Maison-Blanche.

«En fait, dans ma vie, mes deux plus grands atouts ont été l'équilibre mental et le fait d'être, genre, vraiment intelligent», a écrit le président des Etats-Unis sur Twitter. «D'homme d'affaires TRÈS efficace, je suis passé à vedette de la TV au top (...) et à président des Etats-Unis (du premier coup). Je pense que cela mérite le qualificatif, pas d'intelligent, mais de génie (...) et un génie très équilibré.»

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

L'ouvrage du chroniqueur Michael Wolff intitulé «Fire and Fury: Inside the Trump White House» (Le Feu et la fureur: À l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump) est devenu un best-seller dès sa parution vendredi. Décrit par Donald Trump comme un tissu de mensonges, il dépeint une Maison-Blanche en proie à la confusion et un président mal préparé à prendre la tête de la première puissance mondiale. Tout l'entourage de l'ancien magnat de l'immobilier, selon l'auteur, s'interrogerait sur sa capacité à gouverner.

Odieux

«Michael Wolff est un parfait raté qui a inventé des histoires afin de vendre ce livre vraiment ennuyeux et mensonger», a écrit vendredi soir Trump sur Twitter. «Il a utilisé l'odieux Steve Bannon, qui s'est mis à pleurer quand il a été viré et à supplier qu'on lui rende son travail. L'odieux Steve a maintenant été abandonné comme un chien par tout le monde ou presque». Selon Michael Wolff, Steve Bannon le juge inapte à exercer la présidence et cherchera à le renverser.

Michael Wolff estime que ses révélations vont probablement le contraindre à quitter la présidence des Etats-Unis. «Je pense que l'un des aspects intéressants du livre à ce stade est qu'il a clairement un effet ‘le roi est nu'», dit-il dans un entretien diffusé samedi par la BBC. «Trump ne peut pas faire son travail», poursuit Michael Wolff.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, est monté au créneau pour défendre l'aptitude mentale de Donald Trump. «Je n'ai jamais remis en cause son aptitude mentale, je n'ai aucune raison de douter de son aptitude mentale», a dit Rex Tillerson lors d'une interview sur CNN. «Il n'est pas comme les présidents d'avant», a justifié le secrétaire d'Etat.

A travers de nombreux témoignages, la plupart anonymes et qualifiés de fantaisistes par le président, «Fire and Fury: Inside the Trump White House» décrit les dysfonctionnements de l'exécutif et un chef d'Etat allergique à la lecture, fréquemment reclus dans sa chambre dès 18h30, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévision, multipliant les appels à un petit groupe d'amis sur lesquels il déverse «un flot de récriminations», allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté de son équipe. Le livre affirme notamment que Melania Trump ne souhaitait pas la victoire de son mari et était en larmes le soir de la victoire - «et pas des larmes de joie».