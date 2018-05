Trois palestiniens abattus près de la frontière est de Gaza

L'armée israélienne a officiellement informé lundi le bureau de liaison de l'Autorité palestinienne que trois adolescents palestiniens avaient été abattus dimanche soir alors qu'ils s’approchaient du grillage marquant la frontière avec Israël.

Le bureau de liaison palestinien à Gaza a fait savoir avoir informé les familles des trois adolescents que leurs corps étaient détenus par l'armée israélienne.

Un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que trois jeunes Palestiniens avaient été tués dans deux incidents distincts, ajoutant que l'un d'entre eux avait été tué à la frontière entre Israël et l'Est de Rafah, et les deux autres à l'est de Khan Younes.

Depuis le début de la "Grande marche du retour", le 30 mars, l'armée israélienne a abattu 49 Palestiniens. Sur ce nombre, 45 ont été consignés dans les registres du ministère de la Santé, tandis que les dépouilles de cinq autres Palestiniens sont toujours détenues par l'armée israélienne.