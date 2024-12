Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a discuté samedi à Doha avec une délégation du Hamas des moyens de parvenir à un accord en vue d’un cessez-le-feu à Gaza, où le mouvement palestinien est en guerre contre Israël.

Cheikh Mohammad, dont le pays est l’un des médiateurs dans les négociations indirectes sur une trêve, a reçu une délégation du Hamas conduite par Khalil al-Hayya, membre du bureau politique du mouvement islamiste, selon un communiqué des Affaires étrangères à Doha.

Il est inhabituel que le Premier ministre du Qatar, également ministre des Affaires étrangères, s’implique publiquement dans le processus de médiation. Les négociations sont actuellement dans l’impasse.

« Durant la rencontre, les derniers développements dans les négociations sur un cessez-le-feu ont été examinés de même que les moyens de garantir un accord clair et global qui mette fin à la guerre », a ajouté le communiqué.

Début décembre, cheikh Mohammad a déclaré avoir constaté « un nouvel élan » pour ces négociations après l’élection de Donald Trump président des Etats-Unis. Il a fait état de « beaucoup d’encouragements de la part de la nouvelle administration afin de parvenir à un accord ».

Depuis plus d’un an, le Qatar est engagé au côté des Etats-Unis et de l’Egypte dans des négociations en vue d’une trêve et la libération des otages toujours retenus à Gaza depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre.

De nouvelles négociations ont eu lieu plus tôt en décembre à Doha, mais le Hamas et Israël se sont à nouveau accusés mutuellement de les enrayer.

En dépit d’efforts diplomatiques intenses, aucune trêve n’a pu être conclue depuis celle d’une semaine intervenue fin novembre 2023, qui a permis la libération d’otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

L’attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de plus de 1.200 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels. Ce jour-là, 251 personnes avaient été enlevées. Parmi elles, 96 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l’armée.

Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une campagne militaire dévastatrice qui a tué plus de 45.450 Palestiniens à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Elle a aussi provoqué un désastre humanitaire dans le territoire palestinien assiégé.