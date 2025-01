Le président syrien destitué, Bashar al-Assad, aurait été victime d’une tentative d’empoisonnement à Moscou, selon des informations du tabloïd britannique The Sun.

L’ex-dirigeant syrien, qui bénéficie de l’exil humanitaire offert par le président Vladimir Poutine à Moscou depuis le 8 décembre de l’année dernière, aurait été victime d’un malaise dimanche, selon le compte en ligne General SVR, supposément géré par un ancien espion de haut rang en Russie.

⚡️⚡️⚡️Bashar al-Assad Poisoned

Dear subscribers and guests of the channel! There is every reason to believe that an assassination attempt was made on former #Syrian President #Bashar_al_Assad. In the afternoon on Sunday, Assad complained to security guards about indisposition… https://t.co/XSu3WqzckK pic.twitter.com/j0PqoRXuZg

— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 31, 2024