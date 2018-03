Texas: de mystérieux colis piégés livrés à domicile

Des engins explosifs ont fait deux morts et deux blessés graves en dix jours à Austin, ville réputée progressiste du sud des États-Unis. La police demande aux habitants de ne plus ouvrir les paquets laissés devant leur porte.

Deux nouvelles explosions ont retenti lundi à Austin, à quelques heures d'intervalle, faisant un mort et deux blessés dans cette ville texane réputée progressiste, et où se déroule ces jours-ci le grand festival culturel South by Southwest (SXSW). La police a rapidement établi un lien avec une précédente explosion au colis piégé, qui le 2 mars déjà avait tué un homme de 39 ans.

Selon les médias locaux, la première déflagration ce matin a tué un jeune homme de 17 ans et blessé sérieusement sa mère. L'une des victimes venait de trouver un paquet à l'extérieur de sa maison, et l'avait ouvert dans la cuisine, où il a explosé.

Le chef de la police d'Austin était encore sur la scène du crime quand l'annonce d'une seconde explosion a retenti dans sa voiture. Brian Manley s'est précipité sur les lieux pour trouver qu'une femme de 75 ans venait d'être transportée à l'hôpital, souffrant de graves blessures. Le paquet a explosé quand Esperanza Herrera le ramassait sur le pas de sa porte. Ses jours sont en danger, a précisé Brian Manley lors d'une conférence de presse lundi après-midi.

«Engins explosifs puissants»

Le chef de la police a exhorté les habitants de cette ville étudiante à ne pas ouvrir les paquets laissés devant leur porte. «Si vous trouvez un colis que vous n'attendiez pas, appelez les secours. Personne ne doit tenter de toucher ou de manipuler l'un de ces paquets», a-t-il martelé. Il a enjoint la communauté à la plus grande vigilance, sans toutefois céder à la psychose: «Ce n'est pas l'heure de paniquer, mais c'est l'heure d'être vigilant», a-t-il indiqué. Il a semble-t-il été entendu: à 15 heures (locales), la police d'Austin avait reçu 34 appels téléphoniques depuis 8 heures du matin pour signaler des paquets suspects, contre deux le lundi précédent.

«Les indices que nous avons trouvés sur les lieux» de la dernière explosion «ainsi que sur les lieux des (deux premières) explosions nous poussent à croire que ces faits sont liés», a souligné Brian Manley.

Les policiers suivent notamment la piste d'attentats racistes, car les victimes des deux premières explosions sont noires. La troisième serait d'origine hispanique. «Nous ne pouvons pas exclure des crimes de haine mais nous ne sommes pas en train de dire que c'est la cause», a expliqué Brian Manley. Les enquêteurs n'ont trouvé «aucune indication pour le moment» pointant vers un acte de terrorisme, a ajouté le chef de la police d'Austin, qui a dit toutefois n'écarter aucune piste. «Déterminer un mobile est impossible à ce stade de l'enquête», a-t-il ajouté. Les enquêteurs savent quels types d'engins explosifs ont été employés lors des deux premières explosions, a-t-il indiqué, évoquant des «engins très puissants» sans plus de précision.

Des paquets laissés en personne

Le 2 mars pourtant, la première explosion avait été classée comme un «incident isolé», bien que «suspect». La police d'Austin avait déclaré qu'il ne semblait pas s'agir d'un acte terroriste, et avait estimé que la menace était levée. Changement de ton lundi: «Nous ne parlons pas de poseur de bombes en série mais il existe une trame commune entre ces faits (...) qui nous inquiètent beaucoup», a admis Brian Manley. La police inspecte désormais des maisons d'Austin à la recherche de caméras de surveillance, les enquêteurs estimant que les paquets ont été laissés en personne dans la nuit et non pas livrés par la poste. «Je demande au public de faire attention et d'être prudent, a encore insisté le chef de la police. Nous allons retourner chaque pierre car nous ne permettrons pas que ceci se produise dans cette ville.» Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a offert une récompense de 15.000 dollars pour toute information sur la ou les personnes impliquées dans ces attaques.

Ville de deux millions d'habitants, Austin accueille du 9 au 18 mars le festival SXSW qui attire quelque 500.000 personnes avec une affiche mêlant conférences, projections et concerts, truffée de célébrités, comme Elon Musk, le fondateur de Tesla ou l'actrice Lena Dunham. Dans un message sur Twitter, les organisateurs se sont dits «dévastés» par les explosions mais n'ont pas annoncé de nouvelles mesures de sécurité. Le chef de la police a simplement appelé les festivaliers à «rester informés de ce qu'il se passe», précisant n'avoir pas à ce stade établi de lien entre les explosions et la tenue de SXSW.