Tariq Ramadan entendu à Paris sur une nouvelle accusation de viol en Suisse

« L’audition de M. Ramadan s’est très bien passée, il n’y a aucune mise en examen (inculpation, ndlr), bien évidemment l’enquête se poursuit », a affirmé à l’issue de l’audition l’un de ses avocats, Pascal Garbarini. « M. Ramadan a été très précis et a fait une déposition très circonstanciée qui je pense a eu un effet très positif », a-t-il développé.

Il est accusé depuis 2018 par une Suissesse de l’avoir violée et séquestrée à Genève en 2008.

M. Ramadan, visé par un contrôle judiciaire qui l’empêche de quitter le territoire français, a été interrogé un peu plus de trois heures par le procureur de Genève, en présence d’un juge d’instruction français chargé des investigations sur les volets français de l’affaire.

« Maintenant il y aura une prochaine étape qui sera vraisemblablement la confrontation avec la plaignante », a précisé l’avocat. Celle-ci devrait se dérouler à la rentrée.

Depuis février 2018, l’intellectuel musulman est inculpé en France pour « viol » et « viol sur personne vulnérable », pour des faits dénoncés par deux plaignantes, Henda Ayari et « Christelle », respectivement en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon.

Deux nouvelles inculpations, pour des soupçons de viols sur deux femmes, en 2015 et 2016, ont été prononcées le 14 février dernier.