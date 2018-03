Tariq Ramadan à nouveau hospitalisé

L'islamologue suisse Tariq Ramadan, visé par trois plaintes pour viol en France et une aux Etats-Unis, a été transféré jeudi de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) à une unité surveillée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, indiquent samedi un de ses avocats, confirmant une information du Monde.

"L'administration pénitentiaire et, surtout, le corps médical ont estimé que son état de santé nécessitait une hospitalisation", a déclaré à Reuters Me Emmanuel Marsigny.

Tariq Ramadan, mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable et incarcéré le 2 février, fait valoir qu'il souffre de sclérose en plaque et d'une affection neurologique d'origine indéterminée touchant ses membres inférieurs.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris l'a néanmoins maintenu en détention provisoire le 22 février, seul moyen selon elle de l'empêcher de récidiver, d'exercer des pressions sur les témoins ou les victimes ou de fuir. Un expert médical avait conclu que les pathologies invoquées ne pouvaient "être considérées comme certaines" et que l'état de santé de l'islamologue était compatible avec sa détention.

Une nouvelle expertise médicale, dont les résultats sont attendus d'ici fin mars, est en cours.

"Un médecin de Fleury-Mérogis avait dit dès le départ que l'état de santé de Tariq Ramadan n'était pas compatible avec la détention", souligne Me Marsigny, qui a rendu visite vendredi à son client à la Pitié-Salpêtrière.