Syrie: 32 morts lors de contre-attaques de Daech visant une force kurdo-arabe

Appuyée par la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington, la coalition arabo-kurde des FDS a lancé en septembre une offensive meurtrière contre un ultime réduit de l'EI dans la province orientale de Deir Ezzor, non loin de la frontière irakienne.

"Utilisant des kamikazes, l'EI a lancé des contre-attaques meurtrières contre les FDS sur trois axes, notamment dans les villages de Soussa et al-Chaafa", a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Les contre-attaques lancées par l'EI dimanche soir à la faveur d'une tempête de sable et de mauvaises conditions climatiques ont tué 23 combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), tandis que neuf jihadistes ont péri en menant ces assauts, selon l'OSDH.

Des dizaines de combattants ont péri lors de contre-attaques meurtrières menées par le groupe Etat islamique (EI) contre une coalition arabo-kurde soutenue par Washington dans l'est de la Syrie, a annoncé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ces derniers mois, l'avancée des FDS a été ralentie par les contre-attaques meurtrières des jihadistes, souvent menées à la faveur du mauvais temps. Mais les combattants kurdes et arabes ont conquis l'immense majorité du bastion, acculant les derniers membres de l'EI dans un territoire de plus en plus réduit.

Samedi, les FDS ont ainsi pris le village d'Al-Chaafa, a rapporté l'OSDH. Les jihadistes tiennent toujours les villages de Soussa, de Baghouz et des zones agricoles alentours, selon l'OSDH.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Syrie et en Irak, l'EI a vu son "califat" auto-proclamé se réduire comme peau de chagrin.

Déclenché en 2011, le conflit syrien a fait plus de 360.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.