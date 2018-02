Un syndicat de police allemand appelle à la dépénalisation du cannabis

Le patron du syndicat de la police judiciaire allemande a appelé dans un entretien publié aujourd'hui à la dépénalisation "totale" du cannabis, jugeant la législation actuelle "inefficace".

"La prohibition du cannabis a été décidée historiquement de manière arbitraire et aujourd'hui elle n'est ni intelligente, ni efficace", a estimé dans le journal Bild le chef de l'Union allemande des fonctionnaires de la police judiciaire (BDK), André Schulz.

Selon lui, c'est l'interdiction qui a créé "les plus graves problèmes actuels" en générant criminalité et stigmatisation des consommateurs. "Le BDK s'engage pour une dépénalisation totale de la consommation de cannabis (...) et mon pronostic, c'est que bientôt il ne sera plus interdit en Allemagne", poursuit le dirigeant de cette organisation qui revendique 15.000 membres.

Il considère cependant qu'il n'est pas du rôle du syndicat de demander une "légalisation" de la marijuana. De fait, la possession de petites quantités de cannabis - jusqu'à 10 ou 15 grammes en fonction des régions et des villes - ne donne généralement pas lieu à des poursuites en Allemagne. L'achat, la vente ou la possession de quantités supérieures est passible de prison ferme.