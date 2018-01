Une super lune prévue ce 1er janvier

Ce phénomène survient lorsque la lune est pleine au moment où elle est au plus proche de la Terre. Elle est alors plus grosse et plus lumineuse dans le ciel. Ce spectacle se reproduira le 31 où il se doublera d'une éclipse totale, visible aux États-Unis.

La Lune sera dans tous ses états en janvier. Ce 1er janvier de cette nouvelle année, elle apparaîtra plus grosse et plus lumineuse que d'ordinaire: ce sera la première «super lune» de l'année. Idem le 31. Cette lune du 31 sera par ailleurs exceptionnelle à plus d'un titre. Comme il s'agira de la deuxième pleine lune durant le même mois, on pourra aussi parler de «lune bleue», un terme à l'origine incertaine et aux définitions multiples qui n'a aucun rapport avec sa couleur. Comme le phénomène se conjuguera avec une éclipse totale, cette «lune bleue» pourrait d'ailleurs en réalité se teinter de rouge (nous expliquerons plus bas pourquoi).

Mais revenons un instant sur la notion de «super lune». La Lune décrit autour de la Terre une ellipse tous les 27,3 jours. Elle se situe au plus près à 360.000 km environ (son périgée), et au plus loin à 405.000 km environ (son apogée). Les distances exactes du périgée et de l'apogée varient avec le temps car l'axe de cette orbite tourne lui aussi en fonction des cycles comme on peut le constater sur cette figure schématique:

D'autre part, la Lune, la Terre et le Soleil s'alignent (dans cet ordre) selon un cycle de 29,5 jours pour donner une «pleine lune». Régulièrement, la pleine lune coïncide avec le moment où elle est au plus proche de la Terre: on parle alors familièrement de «super lune». Cette coïncidence n'est jamais parfaite. Suivant les critères que l'on se donne - il n'existe pas de définition officielle -, le phénomène se produit plus ou moins souvent.

La lune est alors un peu plus grosse que d'ordinaire. Cette différence est loin d'être évidente à l'œil nu, sans point de comparaison. Entre les plus petites pleines lunes (appelées micro-lunes, lorsque notre satellite est à son apogée) et les plus grosses, la différence n'excède pas 15% en diamètre et 30% en luminosité.

En 2017, l'heure officielle de pleine lune a précédé de 16h seulement son arrivée au périgée dans la nuit du 3 au 4 décembre. Ce fut la seule super lune de l'année. De façon assez logique, les durées des cycles de pleine lune et de périgées étant proches (respectivement 29,5 jours et 27,3 jours), les super lunes surviennent souvent en série. La Lune arrivera ainsi à son périgée le 1er janvier à 22h56 heure de Paris, 4h seulement avant son heure de plénitude officielle. Il est notable que ce périgée est particulièrement proche: 356.565 km seulement (soit 1000 km plus près que début décembre). L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) parle d'ailleurs d'une «vraie» super lune cette fois-ci.

La pleine lune du 31 janvier interviendra enfin un peu moins de 27h après le passage de la Lune à son périgée. Avec un peu de laxisme, nous pouvons encore dire qu'il s'agit d'une super lune (et ce quand bien même le périgée sera plus éloigné: 358.994 km). Cette fois-ci, la pleine lune interviendra en même temps qu'une éclipse totale: la Lune sera située dans le cône d'ombre de la Terre. Le spectacle sera notamment visible aux États-Unis. Une partie de la lumière du Soleil pourrait être déviée et rougie par son passage dans l'atmosphère, ce qui teinterait la Lune de rouge.

Tristan Vey