Sondage: pour 56% des Français, l'islam est compatible avec les valeurs de la république

56% des Français considèrent que l'islam est compatible avec les valeurs de la société française, un chiffre en net recul comparé à 2016, selon un sondage Ifop à paraître dans le Journal du Dimanche .

La tendance s'est inversée en deux ans. Lors d'une étude sur le même sujet réalisée par le même institut en septembre 2016, ils étaient 56% de la population à juger l'islam incompatible avec les valeurs de la société française, contre 44% opposés à cette opinion. En 2018, ils ne sont plus que 43% à considérer que cette religion ne correspond pas aux valeurs de la France (1% ne se prononce pas).

Cette opposition entre islam et société française est majoritaire chez les sympathisants des Républicains (63%) et du FN (62%). 41% des sympathisants de la République en marche et de La France insoumise (39%) partagent cette opinion, alors qu'ils ne sont que 27% parmi ceux qui se déclarent proches du Parti socialiste.

Une très large majorité de Français (70%), tous courants politiques confondus, est en revanche opposée à l'instauration d'une taxe sur les produits halal pour financer le culte musulman.