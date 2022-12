Six diplomates du consulat de Chine de Manchester ont quitté le Royaume-Uni après avoir été mis en cause dans la violente agression en octobre d’un militant pro-démocratie de Hong Kong, a indiqué mercredi le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly.

« Les violences commises au consulat de Chine à Manchester sont inacceptables », a tweeté M. Cleverly. « Six fonctionnaires du consulat chinois, dont le consul général, ont quitté le Royaume-Uni à la suite de l’incident scandaleux survenu en octobre », a-t-il écrit.

The violence at China’s consulate in Manchester was unacceptable.

6 Chinese consulate officials, including the Consul General, are being removed from the UK following the disgraceful incident in October. pic.twitter.com/nxyqtJ1627

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) December 14, 2022