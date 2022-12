L’accident est survenu lorsqu’un minicar s’est heurté à un camion. Le bilan: 8 morts.

Huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un accident de la route survenu samedi sur l’autoroute Ila Touba à l’est de la capitale Dakar, rapportent des médias locaux.

« Le samedi à l’aube, un minicar qui assurait la liaison entre Linguère et Dakar s’est renversé, sur l’autoroute à péage Ila Touba, à hauteur de Khombol, après avoir percuté un camion », indiquent-ils, ajoutant que l’accident a causé la mort de 8 personnes et fait plusieurs blessés.

Après cet incident, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement a appelé, à nouveau, les chauffeurs au respect scrupuleux des dispositions du code de la route et à faire preuve de plus de responsabilité et de prudence.

Il a également exprimé aux familles éplorées ses vives condoléances, ses sincères sentiments de compassion.

Selon l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), près de 700 décès sont enregistrés chaque année au Sénégal à cause des accidents de la route.