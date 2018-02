L’ONSSA rassure sur la qualité du thé commercialisé sur le marché national

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a publié un communiqué dans lequel elle rassure les consommateurs sur la qualité et la sécurité sanitaire du thé importé et distribué par les établissements autorisés.

Suite à la publication par certains médias d’informations faisant état de présence de thé non conforme sur le marché national, l'ONSSA a tenu à préciser n'avoir fait aucune déclaration de mise en garde sur la présence de substances toxiques dans les thés commercialisés sur le marché national.

L'office ajoute également que le contrôle effectué par l’ONSSA sur le thé, à l’instar de tous les produits alimentaires importés, obéit à des procédures et à des méthodes strictes, qui couvrent tous les aspects de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et permettent de garantir la conformité et la salubrité des produits mis sur le marché national .

Lorsque le contrôle à l'importation décèle des non-conformités, les produits ne sont en effet pas autorisés à accéder au marché national et sont par conséquent refoulés.