Sauvetage de plus de 150 migrants entre le Maroc et l'Espagne

La Sûreté maritime espagnole a annoncé avoir porté secours aujourd’hui à plus de 150 migrants originaires d'Afrique du nord et subsaharienne, qui se trouvaient à bord de six embarcations précaires au large des côtes sud du pays.

Les premières embarcations se trouvaient entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc. Deux groupes de 54 et 55 personnes ont été transportés jusqu'au port andalou de Malaga, a twitté l'établissement public chargé de la Sûreté maritime.

Là, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge qui leur a fourni des couvertures pour se protéger du froid, a constaté un photographe de l'AFP. Trente-deux autres migrants ont été débarqués à Almeria, à 200 km à l'est de Malaga, selon un porte-parole de la Sûreté maritime.

Un peu plus à l'ouest, dans la région du détroit de Gibraltar, elle a également porté secours, avec l'aide d'un avion de l'agence européenne Frontex, à 13 migrants à bord de trois canots: sept personnes originaire d'Afrique subsaharienne qui souffraient d'hypothermie, et six Maghrébins mineurs. Ils ont été acheminés jusqu'au port de Tarifa, situé à 14 km des côtes marocaines.

L'Espagne est restée en 2017 la troisième porte d'entrée en Europe des migrants, via la Méditerranée, après l'Italie et la Grèce. L'année dernière, les arrivées par mer ont triplé par rapport à 2016, atteignant un total de 22.900 migrants, selon Frontex. Plus de 200 sont morts ou ont disparu pendant la traversée.