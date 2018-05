Santé. Un chewing-gum au cannabis pour soulager les douleurs musculaires

MedChewRx est le nouveau chewing-gum pharmaceutique au cannabis. Il est utilisé pour traiter la douleur chronique, en particulier celle causée par la fibromyalgie.

La douleur de la fibromyalgie peut être atroce et invivable. Le nombre de personnes qui prennent conscience de cette maladie augmente de plus en plus. D’ailleurs le nombre de recherches scientifiques visant à lui trouver un traitement augmentent d’année en année.

D’après les dernières révélations, le cannabis pourrait aider à apaiser la douleur causée par la fibromyalgie. Bien qu’il existe différentes méthodes d’utilisation de cette herbe, son emploi sous forme de chewing-gum serait le plus efficace.

MedChewRx est un chewing-gum pharmaceutique au cannabis. Il est a été conçu pour traiter les douleurs chroniques, en particulier celles causées par la fibromyalgie. La gomme contient des composants actifs, comme le THC (tetrahidrocannabinol) et le CBD (cannabidiol), à raison de 5mg chacun. Le premier est le cannabinoïde le plus important et le principal responsable des effets thérapeutiques mais aussi psychoactifs du cannabis. Quant au second, il n’a pas d’effet psychoactif mais possède des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires et permet de ralentir l’effet du THC.

L’avantage de mâcher le cannabis au lieu de le fumer ou de le manger, est qu’il peut être traité directement dans la bouche, sans passer par le foie, ce qui donne des résultats encore plus rapides. Après avoir été testée, la gomme de cannabis a montré qu’elle avait plusieurs avantages, dont la stimulation du système cardiovasculaire, la réduction des niveaux de stress, une amélioration du déclin cognitif lié à l’âge.

Autre atout, le chewing-gum au cannabis est socialement plus toléré que les joints. Cela permet aux personnes souffrant de fibromyalgie de soulager leur douleur, sans avoir à s’inquiéter de la réaction des personnes qui les entourent.