Saisie de huit tonnes de haschich dans le sud-est de l'Espagne

La Police nationale espagnole a annoncé lundi avoir saisi une quantité de huit tonnes de haschich, qui était camouflée à bord d’un camion poids lourd intercepté dans une zone industrielle de la province d’Almeria, dans le sud-est de l’Espagne.

La drogue était destinée à être commercialisée sur le marché européen, a souligné la police espagnole dans un communiqué, notant que cette opération policière a été menée en collaboration avec la National Crime Agency (NCA) britannique.

La drogue était dissimulée au sein d’une cargaison de dalles en céramique et de panneaux d’aluminium, à l’intérieur de fausses palettes, a précisé la même source, notant que le conducteur du camion, qui a été arrêté, transportait en plus une somme de plus de 177 mille euros en espèces.

Cette saisie a été réalisée grâce à une enquête menée en étroite collaboration avec la NCA, au sujet d’un réseau de trafic de drogue actif dans le transport et la distribution de haschich dans différents pays européens, notamment le Royaume-Uni.

Cette organisation criminelle utilisait des services de transport de marchandises légaux et réguliers à destination du reste de l’Europe, en procédant à la dissimulation de la drogue à l’intérieur d’emballages ordinaires pour rendre difficile la détection de ces stupéfiants.