L’humanitaire allemand Jörg Lange a été libéré par ses ravisseurs après plus de quatre années de détention au Sahel, a annoncé, samedi, l’ONG Help pour laquelle il travaillait.

« Nous sommes très soulagés et reconnaissants que notre collègue Jörg Lange puisse retourner auprès de sa famille, après plus de quatre ans et demi », écrit, dans un communiqué, la directrice générale de Help, Bianca Kaltschmitt. Selon le magazine Der Spiegel, c’est grâce à l’intermédiation des services de renseignement marocains que cette libération a été rendue possible.

Selon l’hebdomadaire Der Spiegel, s’appuyant sur des « sources sécuritaires », Lange « se porte bien, compte tenu des circonstances ». Il aurait été rapatrié en Allemagne à bord d’un avion de l’armée, d’après la même source. L’ONG « remercie vivement toutes les personnes qui ont contribué à cette libération ou qui l’ont soutenue, notamment la police criminelle, les autorités et des amis au Mali, au Niger et dans les pays voisins ».

Jörg Lange, 63 ans, avait été enlevé le 11 avril 2018 dans l’ouest du Niger par des hommes armés à moto près d’Ayorou, dans une région frontalière du Mali. Son chauffeur nigérien avait été libéré peu de temps après.