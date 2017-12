Russie: inculpation de l'auteur présumé de l'attentat de Saint-Pétersbourg

L'auteur présumé de l'attentat contre un supermarché de Saint-Pétersbourg, interpellé samedi par les services de sécurité russes, a été inculpé pour terrorisme, a indiqué dimanche le comité d'enquête russe.

"Lors de son interrogatoire, le suspect a confirmé avoir organisé et réalisé le crime. Selon lui, son acte était motivé par une haine envers les organisateurs et les membres des formations psychologiques auxquelles il a assisté", a précisé le comité d'enquête russe dans un communiqué.

"L'enquête et l'expertise, y compris génétique, confirment l'implication de l'accusé dans la fabrication de l'engin explosif et l'utilisation des deux clés USB" qui contiennent des "informations sur les raisons qui l'ont poussé à l'acte et une photographie de l'engin explosif", d'après le communiqué.

Le comité d'enquête fédéral a expliqué que l'auteur présumé de l'attentat de Saint-Pétersbourg est accusé d'avoir fabriqué et déposé la bombe artisanale qui a explosé mercredi dernier dans un supermarché, faisant 18 blessés.

Suivi depuis l'âge de 19 ans pour des troubles mentaux, l'auteur présumé de l'attentat de Saint-Pétersbourg va faire l'objet d'une expertise psychologique.

Les enquêteurs ont en outre décidé de requalifier l'affaire, initialement ouverte formellement pour "tentative d'homicide", en "acte de terrorisme". L'auteur présumé de l'attentat de Saint-Pétersbourg doit comparaître devant un juge dimanche soir.

L'attentat a été revendiqué vendredi soir par le groupe Etat islamique, qui n'a fourni aucune preuve de sa responsabilité.

Le président russe Vladimir Poutine avait qualifié dès jeudi l'explosion d'acte terroriste.