Neuf malades du Covid-19 sont morts lundi après la rupture d’un tuyau d’oxygène dans un hôpital de Vladikavkaz, capitale de la république russe d’Ossétie du Nord, a annoncé le ministère de la santé.

« Neuf patients affectés par le coronavirus sont morts d’un manque d’oxygène à l’hôpital de Vladikavkaz. Il y a eu une rupture du système d’oxygène aujourd’hui », a indiqué le ministère, cité par les agences de presse russes.

Elles ont également cité le chef par intérim de la république, Sergei Minyaylo, qui a déclaré qu' »il y a eu une rupture du tuyau d’oxygène » et « l’arrivée d’oxygène a été coupée ».

Une enquête criminelle a été ouverte pour fourniture de services ne répondant pas aux exigences de sécurité et entraînant des décès par négligence, a annoncé le Comité d’enquête russe, qui s’occupe des principales affaires pénales, cité par l’agence TASS.

Le ministère de la Santé a déclaré que 71 patients étaient en soins intensifs au moment de l’accident, dont 13 bénéficiaient d’un « respirateur artificiel ».

Les neuf patients qui ont péri étaient tous sous respirateur, a-t-il précisé.

Selon M. Minyaylo, les poumons des neuf patients étaient déjà « endommagés à 90% » avant la rupture du tuyau et il est trop tôt, dit-il, pour imputer leurs décès à cet accident.

Il a ajouté que le problème avait été « rapidement détecté et éliminé dans les 30 à 40 minutes » et que les autres patients avaient été branchés sur des « bouteilles d’oxygène et des sources d’oxygène de secours ».

Plusieurs accidents dans des hôpitaux anti-Covid ont provoqué des décès de patients depuis le début de la pandémie.

En juin, trois personnes ont péri dans un incendie à l’hôpital de Ryazan, au sud-est de Moscou. Un respirateur artificiel défectueux est soupçonné d’en être à l’origine.

Sept personnes avaient également péri dans les flammes en mai 2020 dans des hôpitaux de Moscou et Saint-Pétersbourg (nord-ouest). Là encore, des respirateurs défectueux ont été pointés du doigt.

La Russie est le quatrième pays le plus touché au monde par la pandémie, avec près de 6,5 millions de cas officiellement recensés, selon un comptage de l’AFP.

Selon l’agence de statistiques Rosstat, au moins 290.000 Russes avaient péri fin mai du Covid-19.