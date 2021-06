Parmi les 26 ministres du nouveau gouvernement israélien mis en place depuis hier, quatre sont d’origine marocaine.

Fin de l’ère Netanyahu après 12 ans de règne sans interruption. Naftali Bennett, héraut de la droite radicale, a pris sa place de Premier ministre élu à la Knesset par 60 voix sur 120 plus une abstention. Parmi les 26 ministres de cette coalition de huit partis, cinq sont d’origine marocaine.

Meirav Cohen, ministre de l’Égalité sociale

Âgée de 37 ans, Meirav Cohen a été prise au poste de ministre de l’Egalité sociale alors qu’elle avait été élue pour cette fonction en mai 2020, avant de démissionner en janvier dernier. Elle est actuellement membre du parti centriste et laïc Yesh Atid. Meira Cohen est née à Jérusalem de parents immigrés juifs marocains. Elle est diplômée de l’Université hébraïque de Jérusalem avec un baccalauréat en économie et administration des affaires et une maîtrise en administration des affaires et études urbaines.

Karin Alharar, ministre de l’Énergie

Née le 9 octobre 1977 à Kiryat Ono, Karin Alharar est également membre de Yesh Atid. Elle est députée à la Knesset depuis 2013. Dimanche 13 juin 2021, elle devient ministre des Infrastructures nationales, de l’Énergie et de l’Eau dans le nouveau gouvernement de Naftali Bennett. Avocate de formation, elle a énormément œuvré pour les droits des survivants de l’Holocauste, des personnes handicapées, des retraités et des enfants.

Yifat Shasha-Biton, ministre de l’Education

Née en 1973 à Kiryat Shmona dans le nord de l’Etat hébreu, Yifat Shasha-Biton vient d’être nommée ministre de l’Education nationale dans le nouveau gouvernement. Rachel, sa mère, est une infirmière marocaine et son père, Moshe David, le propriétaire irakien d’une entreprise de transport. Elle a produit sa thèse de doctorat sur l’influence de l’éducation dans la façon dont les étudiants israéliens et palestiniens «comprennent le concept de paix». Après avoir quitté le Likoud l’an dernier, elle intègre le parti de droite Tikva Hadasha « Nouvel espoir ».

Meir Cohen, ministre des Affaires sociales

Né à Essaouira en 1955, Meir Cohen a immigré en Israël avec sa famille à l’âge de sept ans. Membre du parti Yesh Atid, il a été nommé hier au poste de ministre des Affaires sociales. En 2003, il est élu maire de Dimona et le restera pendant dix ans. Cohen a mené un certain nombre de campagnes sociales et économiques, notamment pour lutter contre la discrimination à l’encontre des élèves d’origine séfarade dans les établissements d’enseignement ashkénazes.