Jean-Luc Mélenchon a affirmé mercredi que s’il était élu président, il réquisitionnerait les stocks français de céréales, dont la production est menacée par la guerre en Ukraine et dont les prix flambent.

« Je ne me contenterai pas de bloquer les prix, je réquisitionnerai tous les stocks de céréales de ce pays », a assuré sur France 2 le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle.

« Parce que je veux garantir l’approvisionnement de la France et je ne veux pas que, parce que les prix sont très hauts, on exporte beaucoup pour faire beaucoup d’argent », a-t-il poursuivi.

Réquisitionnons les stocks de céréales pour garantir l’approvisionnement de la France.

Je propose aussi des conférences bilatérales aux pays du Maghreb. Garantissons leur les céréales françaises à prix bloqué et proposons leurs hydrocarbures à prix bloqués. #MelenchonFrance2 pic.twitter.com/Q0jynX6Dwz — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 6, 2022



Le chef des Insoumis (LFI) propose parallèlement l’ouverture de « conférences intergouvernementales d’approvisionnement ». « L’Algérie, 68% de son blé vient de France, le Maroc, c’est 33%, la Tunisie, c’est 17% », a-t-il souligné, ajoutant qu’une crise de l’approvisionnement de céréales dans ces pays « provoquerait une commotion sociale ».

« Nous pouvons, nous, fournir la garantie aux Algériens qu’ils auront des céréales au prix normal, et pas spéculatif , et peut-être qu’eux pourraient nous garantir que nous aurons du pétrole et du gaz au prix normal et pas au prix spéculatif », a développé M. Mélenchon.

Pour répondre à la flambée des prix consécutive à la guerre en Ukraine et aux sanctions prises contre la Russie, Jean-Luc Mélenchon propose un blocage des prix des produits de première nécessité et un gel du prix du carburant à 1,4 euro le litre.