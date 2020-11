Présidentielle américaine 2020: Trump remporte la Floride, mais Biden reste en tête

La Floride permet à Donald Trump de remporter 29 nouveaux grands électeurs. Le républicain a également remporté l’Etat de l’Iowa et du Montana, qui lui apportent respectivement trois et six grands électeurs supplémentaires. Au total, Donald Trump a engrangé au moins 171 grands électeurs et peut-être 172 s’il remporte tous les grands électeurs de l’Etat du Nebraska.

Fox le donne également gagnant dans le Texas, bastion républicain mais très disputé, ce qui lui donnerait 38 grands électeurs supplémentaires.

Pour autant, son rival Joe Biden faisait toujours la course en tête dans la nuit de mardi à mercredi. A 06H00 GMT, le démocrate avait accumulé 223 grands électeurs. Et Fox le donnait gagnant dans l’Arizona.

Il faut 270 grands électeurs pour remporter la présidentielle.

Le scrutin est plus serré que jamais. L’issue de l’élection devrait se jouer dans les Etats du centre du pays (Midwest): le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

La Caroline du Nord pourrait également changer le cours de l’élection.

Avant même la fin du dépouillement qui pourrait prendre plusieurs jours dans certains Etats en raison du vote par correspondance, les deux adversaires ont chacun assuré qu’ils étaient en passe de l’emporter par médias et réseaux sociaux interposés.

« Gardez la foi, nous allons gagner! » a lancé l’ancien vice-président américain devant des partisans réunis en « drive-in » dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. « Nous pensons que nous sommes en bonne voie de gagner cette élection », a-t-il déclaré sous les klaxons enthousiastes.

Dans la foulée, Donald Trump a prédit sa « grande victoire » à la présidentielle américaine. « On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l’élection. Jamais nous ne les laisserons faire. Les bulletins ne peuvent pas être déposés après la fermeture du scrutin », a tweeté M. Trump.