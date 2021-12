La marine américaine a annoncé jeudi la saisie de près de 400 kilogrammes d’héroïne d’une valeur d’environ quatre millions de dollars à bord d’un navire de pêche sans pavillon transitant en mer d’Arabie, près du Golfe arabo-persique.

Coalition multinationale navale, la Force opérationnelle navale 150 (CTF 150), basée à Bahreïn et supervisée par les Forces maritimes combinées (CMF), avait annoncé début décembre avoir saisi cette année un nombre record de cargaisons de drogues.

« Deux navires de la marine américaine ont saisi 385 kilogrammes d’héroïne d’une valeur d’environ quatre millions de dollars (3,5 millions d’euros) à bord d’un navire de pêche sans pavillon transitant dans la mer d’Arabie le 27 décembre », a annoncé sur Twitter la 5e Flotte des Etats-Unis basée à Manama.

Not on our watch ⚓ 🇺🇸 #USNavy coastal patrol ships with embarked @USCG teams, seized 385 kilograms of heroin worth approximately $4 million from a stateless fishing vessel transiting the Arabian Sea, Dec. 27. #AdvantageAtSea @US5thFleet

READ More: https://t.co/qnuXPl9lu8 pic.twitter.com/LXDrLus0iJ

— U.S. Navy (@USNavy) December 30, 2021