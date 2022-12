Plus de 20 millions d’enfants dans la région de la Corne de l’Afrique sont confrontés aux effets de la sécheresse, a alerté vendredi l’organisation des Nations Unies.

« Alors que la région est confrontée à une cinquième saison des pluies sans précédent, le nombre d’enfants souffrant de la sécheresse a plus que doublé en cinq mois », a précisé le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), relevant que la situation empire alors que le “changement climatique, les conflits, l’inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent la région ».

Cité dans un communiqué, la directrice régionale adjointe de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Lieke van de Wiel, a indiqué que “si les efforts collectifs et accélérés ont permis d’atténuer en partie les pires conséquences de ce que l’on craignait, les enfants de la Corne de l’Afrique sont toujours confrontés à la sécheresse la plus grave depuis plus de deux générations”.

Lire aussi. Canicule en Chine: la sécheresse touche la moitié du pays

L’agence onusienne estime que près de deux millions d’enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont actuellement besoin d’un traitement d’urgence contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim. En outre, plus de deux millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays en raison de la sécheresse.

Le plan d’urgence 2023 de l’UNICEF pour remédier à cette situation est d’un montant de 759 millions de dollars américain. Un montant supplémentaire de 690 millions de dollars est nécessaire pour soutenir les investissements à long terme afin d’aider les enfants et leurs familles à se rétablir et à s’adapter au changement climatique, selon l’ONU.

Le Fonds souligne que la communauté internationale doit “agir maintenant pour sauver la vie des enfants, préserver leur dignité et protéger leur avenir”, en insistant sur l’importance d’un effort mondial pour mobiliser des ressources de toute urgence afin de réduire les dommages dévastateurs et irréversibles que subissent les enfants de la Corne de l’Afrique.