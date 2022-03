Sur les 17.198 détenus étrangers dans les prisons françaises, 2.220 sont de nationalité marocaine.

Les prisons françaises comptent 2.220 détenus marocains, rapporte le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 1er mars, citant des données obtenues par Le Figaro. Selon ces chiffres, 9.793 prisonniers en France sont originaires du continent africain, soit 56 % de la population carcérale étrangère. Parmi cette dernière, il y a aussi 3.472 détenus algériens, 1.117 Tunisiens et 2.984 venant d’autres pays d’Afrique.

Les prisons françaises accueillent 5.109 détenus étrangers d’origine européenne et 880 détenus d’Asie et 1.308 d’Amérique, dont la plupart du Sud.

Au total, 17.198 étrangers étaient incarcérés au 1er octobre 2021 en France, indique le dernier recensement effectué par l’administration pénitentiaire française, « qu’ils soient prévenus ou condamnés ». La population carcérale en France était, elle estimée à 69.173 individus, à la même date.

Selon Le Figaro, seuls quelques-uns des prisonniers étrangers sont rapatriés par leurs pays d’origine pour y purger le reste de leur peine, conformément à des accords bilatéraux. Une « quinzaine au maximum par an » qui font pour leur plupart l’objet de mandats d’arrêt. « C’est regrettable, car cela permet à ces délinquants d’avoir un casier vierge chez eux », regrette un cadre de l’administration pénitentiaire, cité par le journal.

Par ailleurs, un détenu coûterait 110 euros par jour à la France, soit un peu plus de 1.170 dirhams. Ce coût comprend les repas, l’eau, le chauffage et les frais de personnel. Au total, les détenus étrangers coûteraient près de 700 millions d’euros par an à la France, soit environ 7,5 milliards de dirhams.