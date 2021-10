Selon une étude espagnole, 379 personnes dans le monde ont perdu la vie depuis 2008 en se prenant en photo. Une tendance à la hausse. De son côté, le Maroc a également connu ces dernières années quelques drames à cause des selfies.

379 personnes sont décédées en prenant un selfie entre 2008 et juillet 2021, révèle une étude espagnole réalisée par la Fondation iO, relayée par Le Figaro. Ces fameux autoportraits numériques qui pullulent sur les réseaux sociaux ne semblent pas sans danger et causent de plus en plus d’accidents mortels.

L’étude révèle que les « selficides » augmentent, enregistrant déjà 31 cas depuis le début de l’année 2021. La jeune génération est la plus touchée puisque l’âge moyen des personnes décédées est de 24 ans. Sur l’ensemble des victimes, 41% sont des jeunes de moins de 19 ans.

Un tiers des décès se produit chez des personnes en voyage. Les trois principales causes de décès sont les chutes de hauteur (216 morts sur les 379), les moyens de transport tels que voitures, trains… (123) et les noyades (66). Viennent ensuite des accidents plus improbables en rapport aux armes à feu (24) et électrocutions, ou encore des attaques d’animaux sauvages (17).

Tourisme et selfies mortels

Beaucoup de morts par selfie sont ainsi le fait de touristes prenant des risques dans des endroits qu’ils ne connaissent pas bien. Les professionnels de la médecine des voyages devraient commencer à conseiller régulièrement les personnes qui voyagent à réaliser des selfies responsables, préconise l’étude.

Dans le média ci-dessous, la fondation classe les 10 endroits les plus dangereux dans le monde pour faire un selfie. On cite notamment les chutes du Niagara en Amérique du Nord, le Taj Mahal en Inde ou encore les monts Oural en Russie.

Le top 3 des pays où les décès sont les plus nombreux à cause de selfies regroupe l’Inde (100 morts depuis 2008), les Etats-Unis (39) et la Russie (33).

«Les chiffres de l’Inde s’expliquent en partie par le fait que beaucoup de personnes dans le pays prennent des selfies en sortant leur corps par la fenêtre ou la porte des trains», explique Cristina Juesas, une des co-signataires de l’étude BFM TV.

Pour illustrer ce propos, le cas de trois adolescents morts happés par un train en se prenant en photo sur la voie ferrée en Inde en 2019. L’accident s’était produit à Panipat, dans l’Etat septentrional de Haryana, alors que les jeunes se rendaient à un mariage dans cette ville.

Menée par un collectif de sept chercheurs espagnols, cette étude n’a pris en compte que les événements publics publiés dans la presse ou dans des communiqués depuis 2008. Elle exclut de fait les morts non relayées par les médias.

Au Maroc aussi, les selfies tuent

L’étude ne mentionne pas les décès survenus au Maroc à cause d’un selfie. Pourtant, la presse nationale a révélé quelques drames du genre ces trois dernières années.

En mai dernier, un jeune homme en randonnée avec ses amis est décédé en se prenant en photo au sommet d’une montagne dans la commune d’El Bibane, dans la province de Taounate.

Un autre décès par chute est recensé en septembre 2020, sur le boulevard Ennakhil à Oujda. Une jeune femme de 18 ans est morte en tombant du 4ᵉ étage d’un immeuble, soit une hauteur de 10 mètres. Elle s’était rendue chez une amie pour lui dire au revoir avant de s’envoler pour la France où elle devait entamer ses études supérieures.

En février 2019, une jeune fille de 15 ans s’est noyée au large de la plage du quartier Al Mohit. Elle était venue se balader avec une amie et, fascinée par la grandeur des vagues, s’est approchée pour prendre un selfie dans le décor marin. Une vague géante a emporté son corps qui n’a jamais été retrouvé. L’été de la même année, un homme de 19 ans est mort sur le coup à Oued Laou, dans la région de Tétouan, en perdant l’équilibre du haut d’une falaise alors qu’il s’apprêtait à prendre un selfie.