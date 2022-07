En pleine guerre contre la Russie, le couple présidentiel ukrainien Zelensky fait la une ce mardi du magazine Vogue. Des clichés qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Un entretien avec la Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, accompagné de son mari Volodymyr Zelensky, a été publié ce mardi 28 juillet 2022, en une du magazine de mode Vogue. L’article est illustré d’une série de photographies signées Annie Leibovitz montrant le couple présidentiel enlacé ou dans des paysages de guerre propres à leur quotidien depuis février.

First Lady Olena Zelenska, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/dxMaWUbEHu — Annie Leibovitz (@annieleibovitz) July 26, 2022

First Lady Olena Zelenska and President Volodymyr Zelenskyy, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/i6hMGsJ1lY — Annie Leibovitz (@annieleibovitz) July 27, 2022

« Ces derniers mois ont été les pires de ma vie, et les pires de la vie de tous les Ukrainiens », raconte Olena Zelenska dans cette interview. « En toute honnêteté, je pense que personne ne se rend compte de notre capacité à résister émotionnellement. (…) Nous attendons avec impatience la victoire. Nous n’avons aucun doute sur le fait que nous allons l’emporter. Voilà ce qui nous pousse à continuer », confie-t-elle à la journaliste rendue à Kiev.

Ce long « portrait de bravoure » de la Première dame ukrainienne retrace la rencontre au lycée du couple âgé tous deux de 44 ans, leur carrière commune dans le monde du spectacle et la production, puis l’arrivée en politique et la guerre, initiée le 24 février 2022 lorsque les chars russes ont pénétré l’Ukraine.

« Bien sûr, c’est mon amour », s’exprime aux côtés de son épouse le président Wolodymyr Zelensky. « Mais c’est surtout ma meilleure amie. Olena est vraiment ma meilleure amie. » Le chef d’Etat se dit fier de sa femme: « Elle a une forte personnalité au départ. Et elle est probablement plus forte qu’elle ne le pensait. Et cette guerre – enfin, toute guerre est probablement destinée à faire ressortir des qualités que vous n’auriez jamais pensé avoir. »

Pour des raisons de sécurité, le président ukrainien n’a pas pu revoir ses deux enfants, Oleksandra, 18 ans, et Kyrylo, 9 ans. « Comme tout homme ordinaire, je me suis inquiété à mort pour eux, pour leur sécurité. Je ne voulais pas qu’ils soient en danger », dit-il dans cet entretien.

« Il ne s’agit pas de fiction. Il s’agit d’horreurs qui se sont produites ici, dans la banlieue de Kiev, et de toutes ces horreurs qui se produisent aujourd’hui dans notre pays, dans les territoires occupés. Mais bien sûr, ils m’ont manqué. J’avais tellement envie de les serrer dans mes bras. Je voulais pouvoir les toucher », témoigne le président ukrainien.

En effet, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, Zelensky est devenu la cible numéro un, son épouse et leurs enfants la cible numéro deux. Je ne peux pas y penser trop sérieusement, parce que sinon je deviendrais paranoïaque”, avoue Madame Zelenska.

Cette parution a suscité une polémique sur les réseaux sociaux. Certains internautes reprochent au couple présidentiel ukrainien de « faire des photos glamour », y voient un acte « indécent », tandis que « de nombreux soldats ukrainiens meurent quotidiennement ».

Cela ne choque que moi que #Zelensky fasse des photos glamour avec sa femme pour Vogue ?

Cela confirme qu'il est davantage intéressé par son image que par son peuple.

A part réclamer de l'aide et essayer d'entraîner l'Europe dans une guerre qu'a t-il fait pour les Ukrainiens ? — François Couilbault (@FCOUILBAULT1) July 28, 2022

Vogue la guerre : #Zelensky et son épouse Olena, productrice de télévision, en pleine séance de photos glamour pour #Vogue. Quelle indécence, quel cinéma, il ne manque que BHL ! pic.twitter.com/SZmg6ZYVo0 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) July 28, 2022

Quand on ne sait plus si l’indécence ou la honte l’emporte…#zelensky #ZelenskyVogue pic.twitter.com/gw4yoJRePF — Vanessa Pettitt (@VanessaPettitt1) July 27, 2022

When your people are dying in a #NATO proxy war and you pose for Vogue you are not a leader, you are a morally bankrupt NATO-controlled parasite who sends his own people to death while dressing up & prostituting himself to Western warlords.#Zelensky #Ukraine pic.twitter.com/RdcUOQoKoh — vanessa beeley (@VanessaBeeley) July 27, 2022