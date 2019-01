Participation du Maroc au 4e Sommet arabe sur le développement économique et social

Les travaux du quatrième sommet arabe sur le développement économique et social ont démarré dimanche à Beyrouth, avec la participation de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement arabes et du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Nasser Bourita représente le roi Mohammed VI à ce sommet.

Ce conclave arabe organisé sous le signe "Développement et investissement dans le capital humain" traitera de thématiques liées, entre autres, à la complémentarité et la coordination des politiques de développement arabes dans les domaines économique et social, la sécurité alimentaire, l'énergie, la lutte contre la pauvreté, la protection des femmes, des enfants et l'emploi des jeunes, l'électricité, la mise en action de l'union douanière arabe et la création d'un marché arabe de libre-échange.