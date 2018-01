Paris: braquage spectaculaire au Ritz pour "plus de 4 millions d'euros"

Un "vol à main armée" a eu lieu, ce mercredi soir vers 18h30, dans une bijouterie à l'hôtel Ritz, rue Cambon, non loin de la place Vendôme, au centre de Paris.

Selon la préfecture de police, cinq personnes ont participé à ce braquage. Trois ont été interpellées sur place par la police, et deux sont toujours en fuite.

Il n'y a eu aucun blessé, et le préjudice n'est pas connu dans l'immédiat mais serait estimé à 4,5 millions d'euros, selon une source policière jointe par Le Figaro. Une enquête a été ouverte, poursuit la préfecture de police. Les hommes armés se sont emparés de bijoux après avoir brisé les vitres du palace parisien, et auraient été armé d'une hache et de deux armes de poing, selon une source policière.

"De célèbres joailliers exposent leurs bijoux derrière des présentoirs dans le Ritz", a expliqué une autre source policière.

"On a entendu un gros bruit et beaucoup de raffut dans la rue. Des passants se sont réfugiés dans l'hôtel pour y trouver refuge. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. On nous a dit qu'il y avait eu un braquage", a raconté à l'AFP un employé de l'hôtel souhaitant garder l'anonymat.

Un de ses collègues a dit avoir vu une moto roulant à vive allure et à contre-sens dans la rue Cambon, derrière le Ritz. Le palace mythique où vécut Coco Chanel a rouvert en juin 2016, après quatre ans de travaux.

Les trois personnes interpellées ont été arrêtées alors qu'elles repartaient du palace parisien "par les équipes locales" de police qui se trouvent place Vendôme, a précisé une de ces sources.

Selon Le Figaro, l'écrivain Frédéric Beigbeder prenait un verre au Ritz au moment du braquage, et s'émerveillait du calme des lieux. Il s'est réfugié dans le sous-sol quand les braqueurs ont surgi dans le bar Hemingway.

Le quartier avait vu sa sécurité renforcée après qu'en 2014 plusieurs bijouteries de luxe de la place, où se trouve également le ministère de la Justice, avaient été victimes de braquages brutaux et risqués.